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Хоккеисты устроили потасовку на льду, Каменев ликовал после шайбы. Фото победы ЦСКА

Хоккеисты устроили потасовку на льду, Каменев ликовал после шайбы. Фото победы ЦСКА
Судья разнимал хоккеистов, Каменев ликовал
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой номинальных хозяев со счётом 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0).
На 11-й минуте Джордан Уил с передачи Павла Кудрявцева вывел бело-голубых вперёд. На 20-й минуте отличился уже сам Павел Кудрявцев — 2:0. На 27-й минуте Владимир Брюквин с передачи Матвея Гуськова отыграл один гол. На 35-й минуте Бреннан Менелл вернул преимущество «Динамо» — 3:1. На 50-й минуте Сергей Плотников с передачи Николая Макарова сократил отставание. На 51-й минуте Владислав Каменев сравнял счёт. Через 35 секунд Эрик О'Делл вновь вывел вперёд бело-голубых. За три секунды до завершения третьего периода Михаил Григоренко сравнял счёт. В овертайме победу армейцам принёс Владислав Каменев.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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