Зарипов выступил с прощальной речью после завершения карьеры

Российский нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов выступил с прощальной речью после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Эта встреча стала для него последней в игровой карьере.

«Дорогие друзья! Рад, что сегодня полный стадион. Очень приятно, что моя карьера прошла при таком заполненном дворце. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всех любителей хоккея «Ак Барса», которые на протяжении всей карьеры верили, переживали за команду, за меня.

Благодарю партнёров по команде, с кем играл за карьеру. Особенно партнёров по тройке Стаса Галиева, с которым мы взяли один Кубок, Вову Ткачёва, Алексея Алексеевича Морозова, который сегодня здесь присутствует, Сергея Зиновьева, Сергея Валерьевича Мозякина, который тоже прилетел сегодня посмотреть на меня, и, конечно, Яна Коваржа.

И тренерский штаб «Металлурга», Илью Петровича, всех, с кем работал. А также руководство «Ак Барса» и раиса Республики Татарстан за доверие все эти годы, за веру!

И самое главное, благодарю свою семью за то, что всегда были рядом, поддерживали и в трудную, и в радостную минуты. Спасибо всем, «Металлургу» удачи, кроме матчей с «Ак Барсом». А нашей команде поменьше травм, и в плей-офф мы ещё покажем. Я буду рядом. Спасибо всем!» — сказал Зарипов.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Ак Барса». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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