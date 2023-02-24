Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал решение Зарипова завершить карьеру

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи регулярного чемпионата с «Металлургом». Казанцы потерпели поражение со счётом 3:6. Кроме того, наставник «Ак Барса» высказался о завершении карьеры 41-летний нападающим Данисом Зариповым. Встреча с магнитогорцами стала для опытного хоккеиста последней в карьере. Зарипов не набрал результативных баллов.

«Игра в общем-то не сложилась изначально, к сожалению, допускали ошибки, которые мы не должны были совершать. Сейчас у нас есть время, чтобы разобраться и привести себя в порядок.

Данис Зарипов сегодня провёл последний матч в КХЛ? Да, у него было такое решение, он попросил, чтобы мы провели такой матч. К сожалению, мы не порадовали его, откровенно говоря, хотелось бы выиграть, конечно. Но не порадовали.

Должен сказать слова благодарности игроку, который долгие годы выступал за нашу команду. Это легенда, человек, который очень много сделал для Татарстана и вообще для всей страны. Большое ему спасибо за это, потому что я помню его карьеру в самом начале, когда я пришёл в «Ак Барс» 2004 году — каким он был и каким он стал. Человек, который сам себя поднял на высокий уровень, и это очень приятно.

Я всегда говорю ребятам, что хоккей хоккеем, а есть ещё жизнь. Счастливые годы в хоккее всё равно когда-то заканчиваются, но жизнь продолжается, и в ней нужно проявить себя точно так же с хорошей стороны – быть хорошим человеком, порядочным, воспитывать детей, чтобы и они тоже были достойными своих родителей, достойными нашей страны. Это очень важно, и пожелания Данису, чтобы он как раз над этим смог поработать. Большое спасибо ему", — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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