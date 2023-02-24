Билялетдинов ответил на вопрос о травме Александра Радулова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о травме Александра Радулова после матча регулярного чемпионата с «Металлургом». Магнитогорцы одержали уверенную победу со счётом 6:3. В одном из эпизодов встречи травму получил опытный нападающий казанцев Александр Радулов. В борьбы за шайбу хоккеист потерял равновесие и упал на лёд. После этого Радулов сначала уехал на скамейку, а затем ушёл в раздевалку.
«Что произошло с Александром Радуловым? Пока не знаю, пока сложно сказать.
Очень много забивает первое звено «Ак Барса», а остальные пока менее заметны, не хотел ли переместить Станислава Галиева в первую тройку? Нет, таких мыслей не было. Состав, который у нас есть, боеспособный, все звенья подобраны так, как мы считаем нужным. Не хотелось бы никого менять и что-то такое делать.
Тимур Билялов сегодня играл третий период, он готов к плей-офф? Он готовился, надеюсь, что будет готов. В чём была причина замены вратаря в перерыве? Мы посчитали, что нужно поменять Амира, не хотели, чтобы произошедшие вещи повлияли на него. Мы планировали в принципе это, что Билялова поставим, вчера и сегодня это обсуждали очень много. Но игра сама нас на это подтолкнула", — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
- 24 февраля 2023
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:29
-
20:27
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:46
-
19:33
-
19:20
-
19:20
-
19:20
-
19:18
-
18:50
-
18:48
-
18:48
-
18:14
-
17:59
-
17:38
-
17:34
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:05