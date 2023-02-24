Билялетдинов ответил на вопрос о травме Александра Радулова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о травме Александра Радулова после матча регулярного чемпионата с «Металлургом». Магнитогорцы одержали уверенную победу со счётом 6:3. В одном из эпизодов встречи травму получил опытный нападающий казанцев Александр Радулов. В борьбы за шайбу хоккеист потерял равновесие и упал на лёд. После этого Радулов сначала уехал на скамейку, а затем ушёл в раздевалку.

«Что произошло с Александром Радуловым? Пока не знаю, пока сложно сказать.

Очень много забивает первое звено «Ак Барса», а остальные пока менее заметны, не хотел ли переместить Станислава Галиева в первую тройку? Нет, таких мыслей не было. Состав, который у нас есть, боеспособный, все звенья подобраны так, как мы считаем нужным. Не хотелось бы никого менять и что-то такое делать.

Тимур Билялов сегодня играл третий период, он готов к плей-офф? Он готовился, надеюсь, что будет готов. В чём была причина замены вратаря в перерыве? Мы посчитали, что нужно поменять Амира, не хотели, чтобы произошедшие вещи повлияли на него. Мы планировали в принципе это, что Билялова поставим, вчера и сегодня это обсуждали очень много. Но игра сама нас на это подтолкнула", — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».