Главный тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от встречи с «Нефтехимиком» в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мыслями о сопернике в плей-офф после матча регулярного чемпионата с «Металлургом» (3:6). Казанский клуб досрочно занял первое место на Востоке, однако только сегодня, 24 февраля, стало известно, кто станет восьмым. В итоге последнюю позицию в конференции отборол «Нефтехимик». Команды проведут в плей-офф татарстанское дерби.
«Уже определились с вратарём на игру с «Авангардом»? Посмотрим, время покажет.
В первом раунде сыграем с «Нефтехимиком»? Я бы не стал говорить, что это плюс или минус. Не важно, кто с кем играть, это плей-офф, совершенно другие матчи, к которым нужно относиться очень серьёзно и готовиться правильно. «Нефтехимик» показал себя с очень хорошей стороны, последние матчи они провели здорово. Мы смотрели их матч с «Магниткой», они его сыграли здорово, поэтому соперник серьёзный", — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
- 24 февраля 2023
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