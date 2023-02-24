«Предпочтение отдаётся лидерам». Фёдоров ответил Ларионову про сложный календарь «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в матче с «Торпедо».

«Слова Ларионова про график «Торпедо»? Ответ простой. Кто составляет график? Лига. В лиге работают определённые люди, и предпочтения всегда отдаётся лидерам чемпионата КХЛ. Топ-8, топ-10, топ-12. Всё остальное – это бизнес: телевидение, важные матчи, дерби и так далее. Если говорить про команду Игоря Николаевича, то никто не знал, как это всё будет выглядеть. Они прекрасно провели сезон, но расписание было составлено таким образом, что огни проводят последние два матча на выезде. Мы с начала месяца играем пять, два дня без игр, игра, два дня без игр, и снова пять.

Да, мы где-то играем то дома, то на выезде, некоторые матчи в Москве с «Динамо» и «Спартаком», и эти встречи проходят без поездок. Согласен с ним, что у них сложная концовка. Тем не менее все в одинаковых условиях, и я считаю, что как бы там ни было, можно остаться на этом календаре в 68 матчей, а можно уйти в 72 игры. Не скажу, что понимаю, как можно вместить эти четыре игры, но 68 – это был отличный ритм», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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