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Сергей Фёдоров назвал условие, при выполнении которого у ЦСКА не будет никаких проблем

Сергей Фёдоров назвал условие, при выполнении которого у ЦСКА не будет никаких проблем
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после матча с «Динамо» Москва.

«Не совсем ровная игра для нашей команды, но которая тем не менее завершилась победой. Чего-чего, а характера ЦСКА всегда хватает. Осталось немного поработать над игровой дисциплиной. Но я ребятам всегда говорю, что эмоции приветствуются. Если их контролировать, то у нас всё получится. Не во всех элементах игры, не во всех трёх периодах у нас это получилось, но игра завершилась в нашу пользу, поэтому команду с победой.
А остальное – дело тренерское. Будем направлять, будем стараться создать максимально комфортную атмосферу, чтобы ребята прониклись темой, что дисциплина всегда бьёт класс. Так было, так будет. Если мы будем дисциплинированной командой, то я думаю, что у нас не будет никаких проблем», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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