С. Фёдоров — о последних матчах: мы не бразильцы, мы ЦСКА и играем в хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после матча с московским «Динамо».

«В последних матчах ЦСКА играет по бразильской системе: «Вы забьёте сколько сможете, а мы сколько захотим»? Прекрасное высказывание про бразильцев, вам тема футбола, видимо, близка. Но мы не бразильцы, мы команда ЦСКА, играем в хоккей. Конечно, хотелось бы более ровной игры от нашей команды в этот период времени – в предпоследней игре перед началом плей-офф. Тем не менее мы готовились, мы отдавались.

Подумаем о том, как входить в игру, чтобы всё-таки у нас получались первые смены, первые 10 минут, первый период. Обратим на это внимание ребят, постараемся донести информацию, убедить, доказать. Если не послушают, то придётся как-то наказывать. Но у нас опытная команда, они прекрасно понимают, что в плей-офф нельзя пропускать первыми. Никогда. Ни при каких условиях. Тем не менее пока мы не в этой психологии. Как говорится, приложим все усилия для исправления таких моментов», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.