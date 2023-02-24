Кудашов: «Динамо» рассматривало матч с ЦСКА как проверку, в конце справились не до конца

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после матча с ЦСКА.

«Думаю, всем понравилась игра. Полно голов и силовой борьбы. Всё было, кроме буллитов, обычно мы по ним заканчиваем. Сегодня раньше завершили. Готовимся дальше, у нас осталась одна игра, соперника по плей-офф, как я понимаю, мы знаем уже.

Весь сезон говорим: «Эта игра, как плей-офф». Уже спокойно относимся, понимаем, что плей-офф на носу. Те ошибки, которые появляются, мы исправляем. Смотрим на свой рисунок игры, точечно изменяем вещи. Спокойно готовились к этому матчу, но расценивали, как некую проверку. Какие-то вещи подправим перед следующим матчем.

Что случилось в третьем периоде? Сопернику нужно было отыгрываться, они играют дома при полных трибунах. Команда бьётся за второе место с удвоенной энергией. ЦСКА непростой коллектив, мощный. Нас поджали, мы здесь не до конца справились.

Будем ли разбирать на собрании эпизод, который привёл к пробросу перед четвёртым голом ЦСКА? Надо смотреть ситуацию. Там были другие моменты, когда стали удерживать у борта шайбу за 20 секунд до конца. Это делают чуть попозже, когда остаётся меньше времени – секунд 15 – а мы начали раньше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.