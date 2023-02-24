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Тренер московского «Динамо» поделился впечатлениями о сопернике по плей-офф «Торпедо»

Тренер московского «Динамо» поделился впечатлениями о сопернике по плей-офф «Торпедо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями о сопернике по первому раунду плей-офф «Торпедо».

«Что скажу о «Торпедо» как сопернике по первому раунду плей-офф? Они не случайно занимают высокое место. Сильная, мощная, быстрая команда. Немного нестандартная, но организация игры у них в полном порядке. Это очень сильный соперник. Их тренер говорит, что в плей-офф не будут отходить от своей игры? Если бы в плей-офф выполнялось всё, о чем говорят, то, наверное, могли бы об этом порассуждать.

Как отношусь к тренерской дуэли с Ларионовым? Совершенно спокойно к этому отношусь. У нас постоянно выстреливает кто-то новый. Вообще хочу сказать, что у нас все тренеры хорошо работают. По турнирной таблице мы уже никуда не двигались, просто ждали своего соперника. Есть «Торпедо», знаем сильные стороны, надеюсь, что узнаем и слабые. В сезоне сыграли 2-2. Будет интересная равная борьба», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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