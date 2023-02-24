Кудашов ответил на вопрос, даст ли он отдых лидерам «Динамо» в дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после матча с ЦСКА.

«Посмотрим, что у нас с травмированными, оценим игровое время и далее примем решение. У нас не так много игроков, кто не принимал участия в сегодняшнем матче. Если не ошибаюсь, это два защитника и трое нападающих. Думаю, что все сыграют.

Итоговые ощущения от необычного графика сезона КХЛ? Я за большое количество игр. У нас в этом сезоне была серия из шести игр с перелетами и переездами. Также четыре серии из пяти игр. Не могу сказать, что мы измотаны. Единственное, хотелось бы, чтобы календарь равномернее встраивался. Я думаю, что все уже наигрались. Перед плей-офф можно было бы уже и паузу сделать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.