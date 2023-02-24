Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Конкурент Сергея Бобровского во «Флориде» пройдёт программу помощи игрокам НХЛ

Конкурент Сергея Бобровского во «Флориде» пройдёт программу помощи игрокам НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Американский вратарь «Флориды Пантерз» Спенсер Найт пройдёт специальную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.

Обычно эту программу проходят игроки, страдающие от алкогольной или наркотической зависимостей. Кроме того, в эту программу попадают хоккеисты, испытывающие психологические проблемы.

Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний голкипер принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал девять побед при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,18. Найт был задрафтован «Флоридой» в 2019 году в первом раунде под общим 13-м номером. В следующем сезоне у американского вратаря вступает в силу трехлетний контракт с кэпхитом $ 4,5 млн.

Найт является конкурентом Сергея Бобровского за звание первого номера «Пантерз».

Новость по теме
Бобровский вышел на 2-е место в истории НХЛ по гостевым победам среди европейских вратарей
Бобровскому переплачивают $ 9 млн, у Сорокина «крадут» $ 12 млн. Аудит зарплат в НХЛ Бобровскому переплачивают $ 9 млн, у Сорокина «крадут» $ 12 млн. Аудит зарплат в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023