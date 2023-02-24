Конкурент Сергея Бобровского во «Флориде» пройдёт программу помощи игрокам НХЛ

Американский вратарь «Флориды Пантерз» Спенсер Найт пройдёт специальную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.
Обычно эту программу проходят игроки, страдающие от алкогольной или наркотической зависимостей. Кроме того, в эту программу попадают хоккеисты, испытывающие психологические проблемы.
Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний голкипер принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал девять побед при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,18. Найт был задрафтован «Флоридой» в 2019 году в первом раунде под общим 13-м номером. В следующем сезоне у американского вратаря вступает в силу трехлетний контракт с кэпхитом $ 4,5 млн.
Найт является конкурентом Сергея Бобровского за звание первого номера «Пантерз».
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