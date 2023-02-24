Экс-форвард «Рейнджерс» — об обмене Орлова: «Вашингтон» потерял одного из лучших игроков

Бывший центрфорвард «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Немчинов высказался об обмене российского игрока обороны Дмитрий Орлова из «Вашингтон Кэпиталз». Защитник стал игроком «Бостон Брюинз».

«Считаю, что Орлов — это хорошее приобретение для «Бостона». Они получили защитника, который умеет играть и в атаке, и в обороне, хорошо ведёт силовую борьбу.

Что касается «Вашингтона», то Дмитрий становился свободным агентом. Видимо, они не смогли договориться о продлении контракта.

Конечно, «Кэпиталз» потеряли одного из своих лучших игроков. Но другие ребята получат больше игрового времени и попробуют компенсировать эту потерю. Да, пока «Вашингтон» вне зоны плей-офф, но впереди ещё 20 матчей регулярного чемпионата. За это время может произойти всё что угодно», — приводит слова Немчинова Vprognoze.ru.

Отметим, что сейчас «Вашингтон» занимает 12-е место в Западной конференции и на три очка отстаёт от идущего восьмым «Детройт Ред Уингз». Однако у «красных крыльев» сыграно на три матча меньше (57 против 60).