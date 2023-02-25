Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк попал под санкции Канады

Президент Федерации хоккея России и известный советский голкипер Владислав Третьяк попал под санкции Канады, говорится в сообщении на официальном сайте местного МИД.
Помимо экс-вратаря, в список попали советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. Все трое сейчас являются депутатами Госдумы.
Отметим, что Третьяк является членом зала хоккейной славы в Торонто — первым из европейских хоккеистов. В составе сборной СССР он трижды выигрывал Олимпийские игры и десять раз — чемпионаты мира. Третьяк был включён в символическую сборную столетия ИИХФ. Кроме того, он является обладателем Кубка Канады — 1981 и Кубка Вызова 1979, участником розыгрыша Кубка Канады — 1976, Суперсерии-1972, Суперсерии-1974 и Суперсерии-1976. Третьяк — лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея.
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