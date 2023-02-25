Инсайдер НХЛ: «Вашингтон» не хочет уходить в глобальную перестройку с Овечкиным в составе

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн поразмышлял над ближайшим будущим «Вашингтона» и выразил мнение, что клуб не заинтересован в перестройке, пока капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не завершит карьеру.

«Предполагаю, что Ларса Эллера обменяют. Будущие неограниченные свободные агенты Ник Дженсен и Эрик Густафссон вели переговоры о контракте с «Кэпс» ещё на прошлой неделе. Должен ли клуб обменять обоих этих защитников? Я могу предположить, что они обменяют одного и подпишут контракт с другим. Между тем, я также думаю, что они будут похожи на «Сент-Луис» в их попытке быстро изменить состав.

Клуб не заинтересован в глобальной перестройке с Овечкиным в составе. Могу предположить, что «Вашингтон» попытается подписать каких-нибудь интересных игроков будущим летом. Но, в конце концов, просто быть здоровыми было бы неплохо для них в следующем сезоне. В этом году была череда травм, и это сказалось на результате», — цитирует Лебрюна The Athletic.

«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Рейнджерс» 25 февраля. Овечкин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 82 заброшенные шайбы.