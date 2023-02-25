Минское «Динамо» забило курьёзный гол в главном матче сезона

В эти минуты на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимает минское «Динамо». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
На восьмой минуте белорусской команде удалось открыть счёт. Нападающий Владимир Алистров успешно обыграл соперников в средней зоне и убежал в контратаку «два в одного». Белорус отдал передачу на форварда Ника Меркли. Канадец сблизился с вратарём «Витязя» Максимом Дорожко и бросил. Голкипер отбил шайбу, но та, попав в конёк защитника подмосковной команды, всё же залетела в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что, если минчане не проиграют в основное время, они официально выйдут в плей-офф.
- 25 февраля 2023
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