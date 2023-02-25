«Они всех за дураков, что ли, держат?» Экс-директор «Трактора» — о неудачном сезоне

Ветеран «Трактора», бывший директор клуба Андрей Баландин высказался о неудачном сезоне челябинской команды. Клуб под руководством Анвара Гатиятулина не смог пройти в плей-офф. «Трактор» занял девятое место в Восточной конференции. В 67 матчах челябинцы набрали 70 очков. Они ещё имеют шансы сравняться с идущим восьмым «Нефтехимиком», однако не смогут обойти нижнекамцев.

«Хороший подарок в клубе сделали на 75-летие «Трактора». И как-то нелогично получилось: говорят, что хоккейный город — а не в плей-офф, что лучший нападающий Никита Тертышный — а он забросил восемь шайб в 64 матчах, что тренер грамотный и команда играет здорово — а результата нет. Весь сезон в клубе утверждают, что всё здорово. Они всех за дураков, что ли, держат? Сезон нужно признать неудовлетворительным. Уже на старте было видно, что команда проваливается. Сразу появилась проблема с вратарями, случился конфликт с Эмилем Гариповым. И сам хоккеист доказал, что он был прав, когда с «Нефтехимиком» обыграл «Трактор». Были провалы в селекционной работе в ходе сезона — подписания Сергея Шумакова, Адама Альмквиста, Эндрю Хэммонда, который отыграл два матч и сбежал.

Из тренерского штаба убрали Алексея Чикалина и Алексея Тертышного, а Анвар Гатиятулин — неприкосновенный человек, ни в чём не виноват. Целый год тренер не смог наладить игру в нападении, а ещё и провалил оборону. Особенно запомнилось унизительное поражение от СКА со счётом 3:9, после этого нужно было сразу отправлять главного тренера в отставку. Потом были два безвольных поражения от «Ак Барса» с общим счётом 1:10. Единственное светлое пятно — игра Антона Бурдасова и Максима Шабанова. Причём последнему сначала не доверяли, но после призывов болельщиков и экспертов дали ему играть, и парень раскрылся. От Никиты Сошникова осталось противоречивое впечатление: в одних матчах хорошо играл, а в других его совсем не было видно.

Если команда валится, то всегда виноват главный тренер. По-другому не бывает. Кто ещё проводит тренировки, придумывает звенья, даёт установку и задание на игру, принимает все решения, отвечает за всех? Гатиятулин не развился как специалист. Ему напели дифирамбов, переоценили, дали хороший контракт. Анвар Гатиятулин — не тот тренер, с которым можно выиграть Кубок Гагарина. За весь сезон он не смог перестроить команду и исправить ситуацию. Гатиятулин не подтвердил свою квалификацию главного тренера. А «Трактору» нужен специалист, который поставит команде атакующую, современную игру. Челябинск не заслуживает такой низкосортный хоккей.

Как в «Тракторе» могут исправить эту ситуацию? Я надеюсь на нового генерального менеджера Алексея Волкова, который соберёт боевой коллектив и хороший тренерский штаб. Как я понял, он сейчас будет делать ревизию, проверит всех игроков и тренеров. Хочется верить, что Волков — здравомыслящий человек", — приводит слова Баландина «РБ Спорт».