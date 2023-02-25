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Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и вышло в плей-офф. «Спартак» завершил сезон

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

На восьмой минуте Ник Меркли с передачи Владимира Алистрова забил курьёзный гол и вывел минчан вперёд. На 18-й минуте Степан Старков после паса Владислава Кары точным броском сравнял счёт. На 46-й минуте Джозеф Душак вновь вывел «Динамо» вперёд. Очки за результативные передачи получили Марк Барберио и Седрик Пакетт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе белорусская команда набрала 68 очков и официально вышла в плей-офф, оставив за бортом «Спартак». У москвичей 64 балла после 67 матчей.

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