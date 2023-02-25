В КХЛ определились все пары Западной конференции

Минское «Динамо» после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» стало последней командой лиги, вышедшей в плей-офф. Таким образом, определились все пары Западной конференции.
СКА — минское «Динамо»;
ЦСКА — «Северсталь»;
«Локомотив» — «Витязь»;
«Торпедо» — московское «Динамо».
Несмотря на то что ЦСКА, «Локомотиву», «Торпедо», московскому «Динамо» и «Северстали» предстоит сыграть ещё по одной встрече регулярного чемпионата, ни одна из команд Запада уже не сможет изменить своего места.
В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Благодаря этому успеху минская команда официально вышла в плей-офф, забронировав за собой восьмое место в Западной конференции.
- 25 февраля 2023
-
19:31
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:13
-
18:44
-
18:21
-
18:04
-
17:34
-
17:21
-
16:58
-
16:29
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:27
-
13:19
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:11
-
11:56
-
11:26
-
10:56
-
10:32
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:40