В КХЛ определились все пары Западной конференции

Минское «Динамо» после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» стало последней командой лиги, вышедшей в плей-офф. Таким образом, определились все пары Западной конференции.

СКА — минское «Динамо»;

ЦСКА — «Северсталь»;

«Локомотив» — «Витязь»;

«Торпедо» — московское «Динамо».

Несмотря на то что ЦСКА, «Локомотиву», «Торпедо», московскому «Динамо» и «Северстали» предстоит сыграть ещё по одной встрече регулярного чемпионата, ни одна из команд Запада уже не сможет изменить своего места.

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Благодаря этому успеху минская команда официально вышла в плей-офф, забронировав за собой восьмое место в Западной конференции.