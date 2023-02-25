«Спартак» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов

«Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Москвичи за матч до завершения регулярного чемпионата забронировали за собой девятое место в Западной конференции. У красно-белых 64 очка в 67 встречах.

Таким образом, «Спартак» впервые за шесть сезонов не вышел в плей-офф. В последний раз москвичи завершали сезон на стадии регулярного чемпионата в сезоне-2016/2017, когда заняли 13-е из 14 мест в Западной конференции. После этого красно-белые пять сезонов подряд выходили в плей-офф.

Напомним, ранее в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

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