Инсайдер «Чикаго»: Кейн хочет только в «Рейнджерс», другие команды ему не интересны

Журналист и инсайдер Скотт Пауэрс, специализирующийся на освещении жизни «Чикаго Блэкхоукс», высказался о возможном обмене лидера команды Патрика Кейна на своей странице в «Твиттере».

«Насколько я слышал, Патрик Кейн хочет только в «Рейнджерс». Им интересуются и другие команды, но пока они ему не интересны», — говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время активно обсуждается возможный обмен 34-летнего американского нападающего. Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. Ранее стало известно, что в сделке с форвардом может принять участие российский нападающий Виталий Кравцов.