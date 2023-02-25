«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча — в 21:00 мск

Сегодня, 25 февраля, состоится очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдёт в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовое вбрасывание — в 21:00 мск.

Отметим, что «Вашингтон» подходит к этой встрече с серией из шести поражений. «Столичные» проиграли в каждом матче в основное время. Особо чувствительными оказались неудачные результаты во встречах с «Сан-Хосе Шаркс» (1:4), «Флоридой Пантерз» (3:6), «Каролиной Харрикейнз» (1:4) и с одним из аутсайдеров НХЛ «Анахайм Дакс» (2:4). «Рейнджерс», в свою очередь, проиграли в трёх последних матчах: с «Калгари Флэймз» (2:3 ОТ), «Виннипег Джетс» (1:4) и «Детройт Ред Уингз» (1:4).

Новость по теме Агент Дмитрия Орлова поделился деталями обмена его клиента из «Вашингтона» в «Бостон»