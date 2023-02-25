Кравцов не заявлен на матч с «Вашингтоном». Россиянин пропустит вторую встречу подряд

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов пропустит матч с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Решение оставить форварда принято из-за желания обезопасить хоккеиста от травм перед возможным обменом. Кравцов может стать частью сделки по переходу лидера «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в «Рейнджерс». Либо россиянин будет обменян в другой клуб ради того, чтобы освободить средства под потолком зарплат. По этой же причине матч с «Вашингтоном» пропустит нападающий Джейк Лешишин. Для обоих игроков эта пропущенная встреча станет второй подряд.

Напомним, ранее Кравцов запросил обмен в другой клуб. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что россиянин не проходит в первые три звена. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошлый сезон нападающий провёл в КХЛ, выступая за «Трактор». В 19 матчах регулярного сезона форвард отметился 13 (6+7) очками. В плей-офф на счету Кравцова 15 матчей и 10 (7+3) очков.

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