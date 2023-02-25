Кузнецов отдал передачу в матче с «Рейнджерс» и набрал первое очко за четыре встречи
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине первого периода счёт 1:1.
На пятой минуте «Вашингтон» открыл счёт во встрече. Во время розыгрыша большинства защитник Эрик Густафссон получил передачу на синей линии от Евгения Кузнецова и сделал наброс. Ти Джей Оши на пятачке умело подставил клюшку, переправив шайбу в ворота — 1:0.
Для Евгения Кузнецова этот ассист стал 37-м в нынешнем сезоне. Российский нападающий набрал первое очко за четыре матча. Всего на счету Кузнецова 46 очков в нынешнем сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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