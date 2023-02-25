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Оши и Гудроу устроили яркую драку в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс». Они же забили по голу

Оши и Гудроу устроили яркую драку в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс». Они же забили по голу
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине первого периода счёт 1:1.

На девятой минуте при равенстве в счёте Баркли Гудроу и Ти Джей Оши устроили яркую драку. Нападающие обменялись ударами, но арбитры встречи быстро разняли игроков. Каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафного времени.

Отметим, что именно Ти Джей Оши открыл счёт в матче, реализовав численное большинство на пятой минуте периода. В свою очередь, Гудроу восстановил равенство на девятой минуте, забросив шайбу с передачи Тайлера Мотта.

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Причиной драки стал силовой приём Оши против игрока «Рейнджерс».

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