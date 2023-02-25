Евгений Кузнецов едва избежал удаления до конца матча после удара клюшкой соперника

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода счёт 1:1.

На 10-й минуте «Вашингтон» остался втроём на 57 секунд. Российский нападающий Евгений Кузнецов ударил проезжавшего мимо чешского форварда Филипа Хитила клюшкой. Хоккеист «Рейнджерс» упал на лёд, демонстрируя боль. Судьи пошли смотреть видеоповтор момента и решили наказать Кузнецова минимальным штрафом.

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Напомним, Кузнецов в этом матче отдал результативную передачу. Для Евгения Кузнецова этот ассист стал 37-м в нынешнем сезоне. Российский нападающий набрал первое очко за четыре матча. Всего на счету Кузнецова 46 очков в нынешнем сезоне.

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