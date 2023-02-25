Кузнецов забил эффектный гол в ворота Шестёркина и отпраздновал «птичкой»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После второго периода счёт 5:1 в пользу «столичных».

На 39-й минуте при счёте 1:4 «Рейнджерс» допустили провал в обороне. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил передачу под синюю линию и по центру продвинулся к воротам «Нью-Йорка». Затем опытный форвард, сблизившись с российским вратарём «рейнджеров» Игорем Шестёркиным, переложил шайбу на неудобную руку и послал шайбу точно над голкипером. Затем нападающий «Вашингтона» отпраздновал гол в своём классическом стиле — «птичкой».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Кузнецов набрал уже 3 (1+2) очка.

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