Игорь Шестёркин установил личный антирекорд. Он пропускает 4+ гола уже четыре матча подряд
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После второго периода счёт 5:1 в пользу «столичных».
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин за два игровых отрезка пропустил пять голов, отразив лишь 17 бросков. Вратарь позволил соперникам забросить 4+ шайбы в четвёртом матче подряд. Таким образом, Шестёркин установил личный антирекорд. Никогда ранее обладатель «Везины Трофи» — 2022 не пропускал 4+ гола в четырёх матчах подряд.
Напомним, ранее Шестёркин пропустил четыре шайбы во встречах с «Ванкувер Кэнакс» (6:4), «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 Б) и «Виннипег Джетс» (1:4).
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