Дубль Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон». «Ойлерз» отыгрались с 0:4

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 (1:0, 3:4, 2:1).

В составе победителей голы забили Кирилл Марченко и Джек Рослович, оформившие по дублю, а также Бун Дженнер и Патрик Лайне. За «Эдмонтон» забросили Зак Хайман, Уоррен Фёгеле, Леон Драйзайтль, а также Коннор Макдэвид. Капитан «нефтяников» оформил дубль, к которому добавил две результативные передачи.

Отметим, что «Эдмонтон» отыгрался с 0:4 за восемь минут две секунды. Однако это не помогло «Ойлерз» набрать очки, в третьем периоде «Блю Джекетс» вырвал победу.