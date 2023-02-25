Дубль Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон». «Ойлерз» отыгрались с 0:4
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 (1:0, 3:4, 2:1).
В составе победителей голы забили Кирилл Марченко и Джек Рослович, оформившие по дублю, а также Бун Дженнер и Патрик Лайне. За «Эдмонтон» забросили Зак Хайман, Уоррен Фёгеле, Леон Драйзайтль, а также Коннор Макдэвид. Капитан «нефтяников» оформил дубль, к которому добавил две результативные передачи.
Отметим, что «Эдмонтон» отыгрался с 0:4 за восемь минут две секунды. Однако это не помогло «Ойлерз» набрать очки, в третьем периоде «Блю Джекетс» вырвал победу.
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