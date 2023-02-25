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«Сент-Луис» забрал нападающего «Питтсбурга» Капанена с драфта отказов

«Сент-Луис» забрал нападающего «Питтсбурга» Капанена с драфта отказов
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«Сент-Луис Блюз» забрал финского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанена с драфта отказов, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний форвард в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 43 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 20 очков при показателе полезности «-8». За последние шесть матчей 26-летний финский нападающий и вовсе записал на свой счёт лишь один балл — за голевую передачу, а также общий коэффициент полезности «-7».

Отметим, что соглашение Капанена действует до конца сезона-2023/2024. В среднем за год Каспери получает $ 3,2 млн. Финский нападающий выступал за «Питтсбург» с сезона-2020/2021. Также он поиграл за «Торонто Мэйпл Лифс».

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Теги Хоккей НХЛ •••

Заглавное фото: AP/TASS

Источник: «Чемпионат»

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