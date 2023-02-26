Макдэвид за 60 матчей сезона набрал более чем в два раза больше очков, чем Овечкин

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:6).
Благодаря этому 26-летний нападающий довёл свой результативный счёт в нынешнем сезоне до 113 очков. На это канадцу потребовалось провести 60 матчей. Макдэвид — единолично лидирует во всех трёх главных статистических гонках сезона: снайперской, ассистентской и бомбардирской.
Канадский нападающий за прошедшую часть сезона набрал более чем в два раза больше очков, чем российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету 37-летнего капитана «столичных» 56 (32+24) результативных баллов в 56 матчах чемпионата. Овечкин занимает лишь 37-е место в списке лучших бомбардиров сезона.
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