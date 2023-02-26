Марченко повторил рекорд «Коламбуса» 22-летней давности

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Эдмонтон Ойлерз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, 22-летний форвард провёл свою третью встречу с 2+ голами в нынешнем сезоне. Таким образом, Марченко повторил клубный рекорд для новичков по количеству матчей с 2+ шайбами. За всю историю «Коламбуса» в НХЛ лишь одному игроку до Кирилла удавалось провести не менее трёх таких встреч. В сезоне-2000/2001 (дебютном для «Блю Джекетс» в НХЛ) Серж Обен также в трёх матчах сезона забивал не менее двух голов.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 (1:0, 3:4, 2:1).