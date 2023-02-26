«Овечкин недоволен ситуацией». The Athletic о реакции капитана «Кэпиталз» на обмен Орлова

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал ситуацию в «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным.
«Это была тяжёлая пара недель для Алекса Овечкина, об этом мне сказал в субботу кое-кто из его близких. Его отец Михаил умер. Его близкий друг Дмитрий Орлов был обменян после 12 лет работы в „Вашингтоне“. И теперь капитан «Кэпс» примиряется с краткосрочным будущим клуба, который он ведёт за собой.
Насколько я понимаю, Маклеллан и Овечкин недавно встретились, чтобы обсудить распродажу, которую опытный генменеджер инициировал в четверг, когда отдал Орлова и Гарнета Хэтэуэя ведущему клубу НХЛ «Бостону» за набор драфт-пиков, в том числе в первом раунде, а также вингера Крэйга Смита.
Овечкин недоволен ситуацией, но, учитывая недавние проблемы команды, её положение в турнирной таблице и травму лучшего защитника Джона Карлсона, он также понимает, почему Маклеллан делает то, что делает", — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
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