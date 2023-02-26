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Василевский признан первой звездой матча с «Детройтом». Кучеров — третьей

Василевский признан первой звездой матча с «Детройтом». Кучеров — третьей
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов игры. Все троя были выбраны из состава победителей. Первой звездой матча стал российский голкипер Андрей Василевский. совершивший по ходу матча 45 спасений.

Второй звездой стал Брейден Пойнт, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Третья звезда — российский форвард Никита Кучеров, также отметившийся голом и ассистом.

Напомним, на данный момент «Тампа» занимает третье место в таблице Атлантического Дивизиона, набрав 78 очков в 58 матчах.

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