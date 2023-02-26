«Авангард» внёс в список травмированных лучшего бомбардира клуба Владимира Ткачёва

«Авангард» внёс в список травмированных нападающего Владимира Ткачёва, сообщает пресс-служба КХЛ. Также сообщается, что «Спартак» отправил в «Химик» вратаря Алексея Красикова и нападающего Илью Талалуева.

Ткачёв является лучшим бомбардиром омского клуба. На счету 27-летнего нападающего «Авангарда» 64 матча в текущем сезоне, в которых он набрал 59 очков — забросил 23 шайбы и отдал 36 результативных передач. Показатель полезности составил «+17».

Сегодня «Авангард» проведёт заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ в Казани с местным «Ак Барсом». Начало матча — в 17:30 мск.

«Химик» сегодня проведёт третий матч первого раунда плей-офф ВХЛ с ХК «Тамбов». Подмосковная команда уверенно ведёт в серии со счётом 2-0.