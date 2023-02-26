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Расписание заключительного дня рекордного регулярного чемпионата КХЛ

Расписание заключительного дня рекордного регулярного чемпионата КХЛ
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Сегодня, 26 февраля, пройдёт заключительный игровой день регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, который включает в себя семь матчей. Эта регулярка стала рекордной в истории лиги по количеству проведённых командами матчей. Каждый клуб КХЛ провёл по 68 матчей.

Игровой день откроется в Новосибирске матчем между «Сибирью» и «Автомобилистом» и в Челябинске, где встретятся «Трактор» и «Торпедо». Встречи начнутся в 12:30 мск.

Затем в Магнитогорске и Череповце в 15:00 сыграют соответственно «Металлург» с «Салаватом Юлаевым» и «Северсталь» с ЦСКА.

В 17:00 по мск в Сочи пройдёт матч между «Сочи» и «Куньлунем».

Завершат регулярный чемпионат два матча в Казани и Москве. В 17:30 мск встретятся «Ак Барс» с «Авангардом» и «Динамо» со «Спартаком».

Календарь Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023

Отметим, что сегодня определятся последние три пары первого раунда плей-офф Восточной конференции.

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