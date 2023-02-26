«Сан-Хосе» вывел из обращения номер Патрика Марло, проведя торжественную церемонию

«Сан-Хосе» вывел из обращения 12-й номер многолетнего лидера «акул» Патрика Марло на торжественной церемонии перед матчем с «Чикаго» (3:4 Б). Хоккеист вместе со своей семьёй со слезами на глазах наблюдал, как баннер с его фамилией и номером поднимается под своды домашней арены «акул».
Марло принадлежат клубные рекорды по матчам (1607), голам (522) и очкам (1111). Помимо «Сан-Хосе» Марло выступал в лиге за «Торонто» и «Питтсбург».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
Всего в НХЛ канадец провёл 1779 матчей, в которых отметился 1197 (566+631) очками. 43-летний канадец занимает первое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах. Является одним из пяти хоккеистов в истории НХЛ, сыгравших 900 матчей подряд (910 игр).
Марло является двукратным олимпийский чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2003) в составе сборной Канады. Кубок Стэнли так и не смог покориться нападающему.
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