СКА -«Динамо» Мн: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

1 марта стартует серия плей-офф Западной конференции КХЛ между питерским СКА и минским «Динамо». Первый матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

СКА стали досрочным обладателем Кубка Континента, завоевав этот трофей в третий раз в своей истории. Армейцы стали вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей. Ранее это удалось сделать ЦСКА, который одержал 53 победы в 62 играх сезона-2018/2019. СКА набрал 105 очков в текущем сезоне-2022/2023.

Минское «Динамо» оформило путёвку в плей-офф благодаря вчерашней победе в гостевом матче с «Витязем» (2:1). Белорусский клуб занял восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ и в третий раз подряд сыграет в первом раунде плей-офф с СКА.