ЦСКА — «Северсталь»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

2 марта стартует серия плей-офф Западной конференции КХЛ между ЦСКА и череповецкой «Северсталью». Первый матч серии пройдёт в Москве. «Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

ЦСКА по итогам регуляроного Фонбет Чемпионата КХЛ заняли второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Сегодня эти клубы проведут между собой заключительный матч регулярки. В трёх матчах сезонной серии между этими командами две победы одержала «Северсталь». Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

«Северсталь» заняли седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Лучшим достижением череповецкого клуба в плей-офф КХЛ является выход во второй раунд в сезоне-2012/2013. Тогда «Северсталь» обыграла «Локомотив» в первом раунде и проиграла СКА всухую в серии второго раунда плей-офф.