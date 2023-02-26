Восьмикратный чемпион СССР: Зарипов не сможет жить без хоккея, он будет рядом с игрой

Восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев восхитился карьерой нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова и пожелал удачи ветерану в дальнейшей жизни.
«Огромное спасибо Данису за годы, проведённые в хоккее. Будучи уже взрослым игроком, ветераном, он многим молодым показал пример своего отношение к этому виду спорта, свою любовь. Он, я думаю, всего себя отдал игре. Очень рад за его блестящую, красивую карьеру. Помню, как он играл в «Магнитке», помню, как с Морозовым играли в Казани. Кажется, что это было давно, но всё это помнится. Огромное ему спасибо. Дай бог, чтобы дальше у него всё сложилось удачно.
Я понимаю, что он без хоккея не сможет жить. Он всё равно будет рядом с игрой — я так думаю», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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