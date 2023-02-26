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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
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«Спасибо Билялетдинову». И. Гимаев оценил игру «Ак Барса» в регулярном сезоне КХЛ

«Спасибо Билялетдинову». И. Гимаев оценил игру «Ак Барса» в регулярном сезоне КХЛ
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Восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев отметил преображение в игре «Ак Барса» с приходом главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

«Конечно, с самого начала чемпионата ожидал, что «Ак Барс» без особых проблем пройдёт его. Но получилось всё наоборот. Такой был расколбас, играли неярко. Поначалу это, конечно, было разочарованием, потому что там такие мастера не нашли общего языка и в каждой игре не могли отдаваться и бороться.

Спасибо Билялетдинову за то, что нашёл нужные слова, нашёл ключик. Начинается плей-офф, но загадывать ничего не хочу. Много интересных команд — и ЦСКА, и «Динамо», и Нижний Новгород, и Уфа, и «Магнитка». Все сейчас могут себя проявить. Очень интересный чемпионат, будем с предвкушением ждать игр плей-офф», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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