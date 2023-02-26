Черкас: не знаю, что случилось с «Трактором», это нестандартная ситуация

Заслуженный тренер России Сергей Черкас сообщил, что был удивлён непопаданием «Трактора» в плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» после смены тренера набрал обороты, это уже совсем другой коллектив — это команда, которая будет бороться за самые высокие места. Я бы не стал сбрасывать со счетов «Нефтехимик» — тем более такое героическое попадание в плей-офф. Видимо, у команды Леонтьева есть потенциал, есть характер. Опять же всякие сюрпризы могут быть, и на протяжении многих лет они периодически происходят».

То, что «Трактор», имея достаточно хорошую команду и хорошего тренера, не попал в плей-офф — это очень удивительно. Не знаю, что случилось. Наверное, мы далеко от неё и не знаем, что там на самом деле. Но это нестандартная ситуация. Непонятно, по какой причине «Трактор» не попал в плей-офф», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Челябинский клуб завершит регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте Восточной конференции.