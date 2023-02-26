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«Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» и вытеснил новосибирцев из первой четвёрки Востока

«Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» и вытеснил новосибирцев из первой четвёрки Востока
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Автомобилистом». Победу в малорезультативном матче одержали гости со счётом 2:0.

Команды не могли открыть счёт в матче, несмотря на достаточное количество моментов, особенно в первом периоде встречи. Первую шайбу зрителям матча пришлось ждать до 54-й минуты, когда нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков забил гол с передачи Олега Ли. «Сибирь» в концовке матча сняла вратаря в попытках отыграться и получила шанс на большинство. Однако сибиряки лишь пропустили шайбу в пустые ворота. Отличился Данил Романцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Ли) – 53:20 (5x5)   0:2 Романцев (Макеев) – 59:14 (en)

«Автомобилист» благодаря этой победе вытеснил «Сибирь» из первой четвёрки в таблице Восточной конференции. Сибиряки начнут матчи плей-офф в гостях. Соперники команд по первому раунду плей-офф определятся в сегодняшних матчах.

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