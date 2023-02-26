Хет-трик Ткачёва помог «Трактору» разгромить «Торпедо» в последнем матче регулярки КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Торпедо». Убедительную победу в матче одержали челябинцы со счётом 6:2.

Главным героем матча стал нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв, оформивший хет-трик. Нападающий челябинцев Максим Шабанов забил гол и отдал две результативные передачи. Тремя результативными передачами отметился форвард «Трактора» Антон Бурдасов.

«Трактор» завершил сезон на девятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уступив «Нефтехимику» по дополнительным показателям. «Торпедо» первый раунд плей-офф начнёт домашними матчами с московским «Динамо».