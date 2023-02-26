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Хет-трик Ткачёва помог «Трактору» разгромить «Торпедо» в последнем матче регулярки КХЛ

Хет-трик Ткачёва помог «Трактору» разгромить «Торпедо» в последнем матче регулярки КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Торпедо». Убедительную победу в матче одержали челябинцы со счётом 6:2.

Главным героем матча стал нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв, оформивший хет-трик. Нападающий челябинцев Максим Шабанов забил гол и отдал две результативные передачи. Тремя результативными передачами отметился форвард «Трактора» Антон Бурдасов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Ткачёв (Шабанов, Хэмилтон) – 07:18 (5x5)   1:1 Фирстов (Ларионов, Ян) – 11:48 (5x5)   2:1 Ткачёв (Калинин) – 17:14 (5x5)   3:1 Котляревский (Бурдасов, Стась) – 37:41 (5x5)   4:1 Ткачёв (Шабанов, Карпухин) – 47:03 (5x5)   5:1 Шабанов (Бурдасов, Телегин) – 52:29 (5x4)   6:1 Калинин (Телегин, Бурдасов) – 53:54 (5x4)   6:2 Ураков – 55:54 (5x5)

«Трактор» завершил сезон на девятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уступив «Нефтехимику» по дополнительным показателям. «Торпедо» первый раунд плей-офф начнёт домашними матчами с московским «Динамо».

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