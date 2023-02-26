«Салават Юлаев» уже точно начнёт матчи плей-офф дома, «Сибирь» — на выезде

Завершился первый матч последнего игрового дня Фонбет Чемпионата КХЛ в Восточной конференции. «Сибирь» уступила на домашней площадке «Автомобилисту» со счётом 0:2.

Этот результат позволил «Автомобилисту» обойти «Сибирь» в таблице конференции и вытеснить новосибирцев из первой четвёрки на Востоке. Таким образом, «Сибирь» уже точно начнёт матчи первого раунда плей-офф на выезде.

В 15:00 по мск начался матч между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Даже в случае победы магнитогорского клуба, уфимская команда не сможет опуститься ниже четвёртого места в таблице Восточной конференции КХЛ. Таким образом, «Салават Юлаев» гарантировал себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Соперники команд по первому раунду плей-офф определятся в сегодняшних матчах последнего тура регулярного чемпионата КХЛ.