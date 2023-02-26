«Торпедо» проиграло четыре матча подряд. Голкипер Гуска пропустил 14 голов в двух матчах

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Торпедо». Убедительную победу в матче одержали челябинцы со счётом 6:2.

«Торпедо» впервые в текущем сезоне проиграло четыре матча подряд. Словацкий голкипер нижегородцев Адам Гуска пропустил 14 голов в двух последних играх — восемь от ЦСКА и шесть от «Трактора». Всего нижегородский клуб за последние четыре матча пропустил 20 шайб. Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявлял, что не волнуется о последних результатах команды и не тревожится в преддверии матчей плей-офф.

«Торпедо» начнёт первый раунд плей-офф матчами в Нижнем Новгороде с московским «Динамо».