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«Торпедо» проиграло четыре матча подряд. Голкипер Гуска пропустил 14 голов в двух матчах

«Торпедо» проиграло четыре матча подряд. Голкипер Гуска пропустил 14 голов в двух матчах
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Торпедо». Убедительную победу в матче одержали челябинцы со счётом 6:2.

«Торпедо» впервые в текущем сезоне проиграло четыре матча подряд. Словацкий голкипер нижегородцев Адам Гуска пропустил 14 голов в двух последних играх — восемь от ЦСКА и шесть от «Трактора». Всего нижегородский клуб за последние четыре матча пропустил 20 шайб. Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявлял, что не волнуется о последних результатах команды и не тревожится в преддверии матчей плей-офф.

«Торпедо» начнёт первый раунд плей-офф матчами в Нижнем Новгороде с московским «Динамо».

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