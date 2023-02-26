Ларионов — о поражении от «Трактора»: у нас были другие задачи. Это не оправдание, а факт

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:6) и рассказал, как скажется этот результат на подготовке команды к плей-офф.

«Хочу поздравить хозяев с хорошей игрой и победой. Это очень важно – завершить сезон победой, особенно в той непростой ситуации, в которой оказались челябинцы. Желаю успехов в будущем. Стоит отметить болельщиков, которые не бросили команду и продолжали за неё переживать. Это уважение к тем традициям, которые есть в этом городе.

Для нашей команды не самая лучшая игра. У нас были другие задачи. Это не оправдание, а факт. Готовимся к возвращению в Нижний Новгород и к первому матчу с «Динамо».

Тяжело команду мотивировать, когда итог матча не скажется на турнирном положении? Мотивация – сильное слово. Мы изначально говорили, что такое профессионализм, что такое игра при любой ситуации. Мы сегодня не выставили ряд ключевых игроков. У нас длинный сезон, много травм. Надо было ребят сберечь. Сегодня на первый план вышло отношение к делу, ответственность. Разочарован результатом. Это было сказано в раздевалке. У нас есть три дня, чтобы всё забыть, отдохнуть и подготовиться к плей-офф.

Произвёл ли на меня впечатление Челябинск? Хорошая арена. Город поменялся. Я вчера вечером прогулялся. Многое меня связывает с Челябинском. Город живёт, город развивается и воспитывает много новых игроков.

Сегодня у команды был энергосберегающий режим? Вопрос сил стоял. Мы боялись лишних травм. Однако сыграли сегодня мягкотело. Это заставляет задуматься. Важно сейчас всё это переварить. Сегодня, к сожалению, не получилось достойно сыграть. «Трактор» хотел больше, чем мы. Это огорчает.

Не скажется ли такое поражение на моральном духе команды перед плей-офф? Это проверка на прочность, на менталитет. В этом плане я не беспокоюсь. Мы посмотрели ближайшие резервы», — приводит слова Ларионова сайт «Трактора».

Нижегородцы начнут плей-офф дома 2 марта с московским «Динамо».