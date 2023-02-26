Ткачёв рассказал о причинах непопадания «Трактора» в плей-офф

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв после победы над «Торпедо» (6:2) рассказал о своём хет-трике в матче и назвал причины, по которым челябинский клуб не попал в плей-офф текущего сезона.

«Спасибо партнёрам, которые выводили меня на завершающий бросок. Получилось забить, и здорово, что команда победила, – это было первостепенно. Мотивация на матч? Нужно готовиться уже к следующему сезону. Играли дома, и много болельщиков пришло, огромное им спасибо за поддержку по ходу всего сезона.

Есть желание продлить контракт? Только закончился сезон, надо обдумать всё, проанализировать, сделать работу над ошибками и потом уже принимать решения. По ходу сезона все игроки не думают о будущем, только конкретно о своей игре и команде.

Осталась недосказанность? Конечно, мы не попали в плей-офф. Плохо играли, провалили начало сезона и стали исправляться после Нового года. Была серия побед, но этого оказалось недостаточно. Почему провалили начало? Сложно сказать, разные факторы влияют на игру. Значит, в чём-то недоработали. Много матчей проиграли в овертаймах, а если бы вытаскивали эти игры, результат был бы другой. Нужно посидеть, подумать. Навскидку скажу, что надо было поправить игру в овертаймах», — цитирует Ткачёва сайт КХЛ.

Челябинский клуб закончил регулярный сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ на девятом месте, набрав 72 очка за 68 матчей.