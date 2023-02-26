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ЦСКА в последнем матче регулярки уступил «Северстали», пропустив шесть шайб

ЦСКА в последнем матче регулярки уступил «Северстали», пропустив шесть шайб
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:4 одержали хозяева.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Седов с передач Даниила Вовченко и Игоря Гераськина. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Константин Окулов с передач Владислава Провольнева и Владислава Каменева. На 13-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Игорь Гераськин с передач Семёна Луговяка и Николая Тимашова. За полторы минуты до конца периода счёт 2:2 сделал Владислав Каменев с передач Сергея Плотникова и Константина Окулова.

На пятой минуте второго периода третью шайбу «Северстали» забросил Кирилл Пилипенко с передач Игоря Гераськина и Руслана Абросимова. Спустя три минуты вновь сделал счёт равным Матвей Гуськов с передачи Никиты Нестерова. Через минуту счёт 4:3 в пользу хозяев сделал Руслан Абросимов с передачи Даниила Вовченко. На 14-й минуте периода преимущество «Северстали» упрочил Никита Гуслистов с передачи Михаила Ильина.

На 21-й секунде третьего периода сократил отставание в счёте Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Владислава Каменева. В концовке матча окончательный счёт установил Кирилл Пилипенко, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Седов (Вовченко, Гераськин) – 03:37 (5x5)   1:1 Окулов (Провольнев, Каменев) – 10:05 (5x5)   2:1 Гераськин (Луговяк, Тимашов) – 12:47 (5x5)   2:2 Каменев (Плотников, Окулов) – 18:37 (5x5)   3:2 Пилипенко (Гераськин, Абросимов) – 24:13 (5x4)   3:3 Гуськов (Нестеров) – 27:03 (4x5)   4:3 Абросимов (Вовченко) – 28:10 (5x4)   5:3 Гуслистов (Ильин) – 33:41 (5x5)   5:4 Плотников (Окулов, Каменев) – 40:21 (5x5)   6:4 Пилипенко – 59:35 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ».

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