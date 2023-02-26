ЦСКА в последнем матче регулярки уступил «Северстали», пропустив шесть шайб

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:4 одержали хозяева.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Седов с передач Даниила Вовченко и Игоря Гераськина. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Константин Окулов с передач Владислава Провольнева и Владислава Каменева. На 13-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Игорь Гераськин с передач Семёна Луговяка и Николая Тимашова. За полторы минуты до конца периода счёт 2:2 сделал Владислав Каменев с передач Сергея Плотникова и Константина Окулова.

На пятой минуте второго периода третью шайбу «Северстали» забросил Кирилл Пилипенко с передач Игоря Гераськина и Руслана Абросимова. Спустя три минуты вновь сделал счёт равным Матвей Гуськов с передачи Никиты Нестерова. Через минуту счёт 4:3 в пользу хозяев сделал Руслан Абросимов с передачи Даниила Вовченко. На 14-й минуте периода преимущество «Северстали» упрочил Никита Гуслистов с передачи Михаила Ильина.

На 21-й секунде третьего периода сократил отставание в счёте Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Владислава Каменева. В концовке матча окончательный счёт установил Кирилл Пилипенко, забросив в пустые ворота.

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