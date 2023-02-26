Тренер «Металлурга» Воробьёв: не получилось на буллитах, но их больше не будет

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б) и прокомментировал попытку голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина забросить шайбу в пустые ворота в овертайме.
«Хорошая игра уровня плей-офф, где за каждый метр была борьба. Движение, броски, обе команды отдавались до конца. Чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет. Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту».
Кто будет у нас основным вратарём в плей-офф? Есть мысли, но мало кто о текущих планах рассказывает сейчас – в преддверии плей-офф.
Что подумал, когда увидел, что Василий Кошечкин бросил по пустым воротам? Было бы неплохо, если бы забил, – у вратаря из НХЛ же получилось», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.
«Металлург» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Автомобилистом». Серия стартует 2 марта в Екатеринбурге.
- 26 февраля 2023
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